Amerika Birleşik Devletleri sınır yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, sınır kapılarında uygun yazılım olmadığı için, ülkeye giriş yapan ziyaretçilerin pasaportları, on yıldan fazla bir süredir şifreli doğrulamaya tabi tutulamıyor.

Haberin kaynağı, senatör Ron Wyden ile senatör Claire McCaskill tarafından, cevaplanmak üzere ABD Gümrük ve Sınır Güvenliği komiseri Kevin K. McAleenan'a yazılan mektuba dayanıyor.

2007 yılından bu yana çıkarılan tüm yeni pasaportlar, e-pasaport olarak tanımlanıyor. ABD vize kabul listesinde yer alan 38 ülkenin vatandaşları, ABD'ye kabul edilmek için bir e-pasaporta sahip olmak zorunda. Bununla birlikte senatörlerin mektubuna göre, sınır personeli e-pasaport çipini doğrulamak için teknik yeterliliğe sahip değil.

E-pasaportun en önemi özelliğini oluşturan bu çip, şifreli metinleri okuyabilen bir makine tarafından okunuyor. Bu şifreleme bilgisi, pasaportun bir başkası tarafından oluşturulmasını neredeyse imkansız hale getirerek kimlik hırsızlığının da önüne geçiyor.

Bununla birlikte ortaya çıkan duruma göre ABD Gümrük ve Sınır Güvenliği birimi henüz, bu pasaportlarda bulunan çiplere üçüncü kişiler tarafından erişilerek herhangi bir bilgi değişikliği yapılıp yapılmadığını anlayabilecek bir yazılıma sahip değil. Bu da durum ise ABD'ye son 10 yılda yapılan girişlerin birçoğunda önemli güvenlik zafiyetlerinin oluştuğunu gösteriyor.