ABD, Filistinli mülteciler için BM'ye verilen yardım fonunu dondurdu

Amerika Birleşik Devletleri'nin, Birleşmiş Milletler'e Filistinli mülteciler için sağladığı 125 milyon dolarlık yardım fonunu dondurma kararı aldığı iddia edildi.

Adı açıklanmayan 3 batılı diplomatın verdiği bilgilere göre, ABD tarafından Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyonu'na sağlanan yardım fonunun 1 Ocak tarihine kadar verilmesi bekleniyordu fakat Filistin için sağlanan yardım fonu, ABD tarafından yeniden incelenmesi tamamlanana kadar donduruldu.

BM

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