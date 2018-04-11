ABD Başkanı Donald Trump, Doğu Guta'ya bağlı Duma'ya kimyasal saldırı düzenlemekle suçladığı Suriye rejimine yönelik kararı beklenirken, "askeri seçeneği kullanacağını" düşündüren bir adım attı. ABD Donanması; USS Harry Truman Uçak Gemisi ve beraberindeki 7 savaş gemisini Akdeniz'e sevk etti. (USS Harry Truman uçak gemisi grubu, 2016'da da DEAŞ ile mücadeleye destek için Akdeniz'e gönderilmişti.)
Donanma, filonun bugün Norfolk limanından demir alacağını ve ABD'nin 5 ile 6'ncı filo bölgelerinde görev yapmak üzere yola çıkacağını duyurdu. Uçak gemisine güdümlü füze kruvazörü USS Normandy, güdümlü füze destroyerleri Arleigh Burke, Bulkeley, Forrest Sherman ve USS Farragut'un eşlik edeceği belirtildi. Jason Dunham ve The Sullivans destroyerlerinin de daha sonra gruba katılacağı vurgulandı.
6 bin 500 personel ve Birinci Hava Kol Komutanlığı'na bağlı savaş uçaklarıyla yola çıkacak gemi grubuna bir süre Alman Firkateyni FGS Hessen'in de eşlik edeceği kaydedildi. Uçak gemisi grubunun bölgeye sevk edilmesi, geminin Suriye'ye karşı muhtemel bir operasyona katılmak üzere gönderildiği yorumlarına neden oldu. ABD Donanması sevkıyatın "planlı bir sevkıyat" olduğunu duyurdu.
Şam yönetiminden ise sürpriz adım geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, BM'ye bağlı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nü (KSYÖ/ OPCW), Duma'da iddia edilen kimyasal saldırıyı soruşturması için ekip göndermeye davet etti. KSYÖ de daveti kabul ettiğini açıkladı. Örgüt, Durum Tespit Misyonu'nun (FFM) görev için hazırlıklara başladığını duyurdu.
SURİYE'DE ALARM
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, operasyon için raporun beklenip beklenmeyeceği sorusunu, "Bizim istihbaratımız var, KSYÖ'nün ise bilgisi. Sadece ne kullanıldığını değil, kim tarafından kullanıldığını da bilmeye ihtiyacımız var" diye yanıtladı. Öte yandan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye ordusunun askeri havaalanları, başkent Şam, çevresi, Humus ve Lazkiye ile Tartus'un sahil kesimlerindeki büyük askeri üslerde alarma geçtiğini bildirdi. Deyrizor'daki ana kontrol noktalarından bazıları da boşaltıldı. ABD'nin NBC Televizyonu ise Suriye'de konuşlu Rus güçlerinin 'jammer' denilen sinyal karıştıcılarla ABD'nin Suriye üzerinde insansız hava aracı (İHA) uçurmasını engellediğini ileri sürdü.
GEZİLERİNİ İPTAL ETTİ
ABD Başkanı Trump, Suriye konusunu yakından takip etmek için Peru'daki Güney Amerika Zirvesi'ne katılımını ve Kolombiya ziyaretini iptal etti. Savunma Bakanı James Mattis de California ve Nevada seyahatlerini erteledi.
RUSYA'DAN VETO
Suriye'de kimyasal silah kullanımının soruşturulması için yeni bir mekanizma kurulmasını talep eden karar tasarısı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde oylandı. 15 üyeli BMGK'da veto yetkisi bulunan Rusya ve konseyin geçici üyelerinden Bolivya tasarıya karşı çıktı. Veto yetkisi bulunan Çin çekimser kaldı. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, tasarıyı "anarşi ve manipülasyon" diye niteledi. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de Rusya'nın karşı tasarıyla kendine soruşturmayı yürütecek yetkilileri belirleme hakkı verdiğini söyledi.
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