ABD'de 2016 yılının Kasım ayında yapılan başkanlık seçimlerine Rusya'nın şaibe karıştığı iddiasıyla Özel Savcı Robert Mueller tarafından yürütülen soruşturmada ilk suçlamalar belli oldu.
Reuters, CNN ve The Wall Street Journal'da yer alan haberlere göre, soruşturma kurulu Mueller'in dosyasını kabul etti. Ancak dosyaya getirilen gizlilik kararı nedeniyle, suçlamaların ne olduğu ve kimlerin suçlandığı henüz bilinmiyor.
Ancak soruşturmayla ilgili şu ana kadar ortaya çıkan bilgiler ışığında, Trump'ın seçim kampanyası menajeri Paul Manafort ve eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in soruşturmanın kilit isimleri olduğu düşünülüyor.
CNN'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Pazartesi günü soruşturmayla ilgili ilk gözaltılar yaşanabilir.
Ocak ayında ABD istihbarat birimleri, Rusya'nın seçimlerde hack kampanyası yürüttüğü, Hilary Clinton kampanyası hakkında utandırıcı e-postalar yayınladığı ve bu yolla Clinton'ı zayıflatmaya çalıştığı yönünde bir rapor yayınlamıştı.
Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma devam ederken, Başkan Trump'ın FBI Direktörü James Comey'i görevden alması tartışmalara neden olmuştu. Trump'ın bu kararı sonrasında, Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein soruşturmayı yürütmesi için eski FBI Direktörü Robert Mueller'i özel savcı olarak atamıştı.
Mueller'in soruşturmasının yanı sıra, ABD Kongresi'nde de konuyla ilgili soruşturma sürüyor. Daha önce Adalet Bakanı Jeff Sessions, Trump'ın damadı Jared Kushner ve eski FBI Direktörü James Comey, konuyla ilgili olarak ABD Kongresi'nde ifade verdi. Mueller'in soruşturmasında ise Beyaz Saray eski Özel Kalem Müdürü Reince Priebus ve eski Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer ifade vermişti.
Kremlin, seçimlere müdahale iddiasını kesin bir dille reddederken, Trump ise soruşturmayı bir 'cadı avı olarak nitelemişti.
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