Cuma'yu Cumartesi'ye bağlayan gece, kimyasal saldırı iddialarına karşılık olarak Suriye'deki bazı askeri hedefleri vuran ABD, İngiltere ve Fransa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yeni bir girişim başladı.

Üç ülke, kimyasal saldırı iddialarıyla ilgili bağımsız bir araştırma yürütülmesi için ortak hazırladıkları tasarıyı BMGK'ya sundu.

Tasarıda ayrıca Suriye'nin BM nezdindeki barış görüşmelerine katılması, ateşkesin yürürlüğe sokulması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması çağrısı yapılıyor.

Öte yandan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) bağlı heyetler Perşembe günü Suriye'ye ulaşmıştı. OPCW'nin çalışmaya başlaması beklenen Cumartesi günü ise üç ülke ortak operasyonla Suriye'yi vurmuştu. OPCW raporunun 30 gün içerisinde hazırlanması bekleniyor.

Tasarıyla ilgili görüşmelerin Pazartesi günü başlayacağı düşünülüyor. Ancak oylamanın ne zaman yapılacağı henüz netleşmiş değil.

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