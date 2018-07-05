Cumartesi gününün yarısını da alacak olan ziyaret Pompeo'nun Kuzey Kore'ye bu yılki üçüncü, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un 12 Haziran'da Singapur'da yaptıkları zirveden sonra ise ilk ziyareti olacak.
Kim, Trump ile yaptığı görüşmede "Kore Yarımadası'nda nükleer silahların yok edilmesine yönelik çalışma" konusunda taahhütte bulundu, ancak Pyongyang'ın ABD ve müttefiklerini tehdit eden nükleer silah programından nasıl ve ne zaman vazgeçebileceğinden bahsedilmedi. ABD'li yetkililer o zamandan beri anlaşmayı detaylandırmaya ve Trump'ın coşkuyla tarif ettiği anlaşmayı hayata geçirecek bir yol haritası oluşturmaya çalışıyor. Ancak adlarının açıklanmaması şartıyla bilgi veren ABD'li yetkililer, anlaşmanın şartlarını belirlemek için çok az yol alındığını ve ilerleme sağlanabileceğine dair başka bir ilerleme işaretinin olmadığını söyledi. Yetkililer yaşanan tek ilerlemenin Trump yönetiminin yaklaşımında görülen yumuşama olduğunu belirtiyorlar. Bu yumuşama, ABD'li yetkililerin var olduğunu ifade ettiği Kuzey Kore'nin silah programları konusunda Washington'u aldatmaya devam ettiğini tespitinde bulunan istihbarat değerlendirmelerine rağmen gerçekleşiyor.
ABD yönetimi, daha önce Kuzey Kore'nin zorlu uluslararası yaptırımlardan muafiyet almadan önce tüm nükleer faaliyetlerinden vazgeçmesini talep etmişti. Singapur'daki zirvesi öncesinde Pompeo, Trump'ın "nükleer silahların tamamen, doğrulanabilir ve geri dönülemez şekilde yok edilmesi" haricindeki tüm teklifleri reddedeceğini söylemişti. Bu talep CVID olarak kısaltılıyor. Ancak ABD'nin büyülelçisi Sung Kim ve Kuzey Koreli mevkidaşlarının Pompeo'nun yarınki ziyaretini planlamak için Pazar günü yaptıkları görüşmelerin ardından, CVID ilkesi ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sözlüğünden çıkarıldı.
ABD Kuzey Kore nükleer silahlarını yok edene kadar ülke üzerinde baskı uygulamaya devam edeceğini belirtiyor. Ancak bu haftaki açıklamalara bakıldığında ABD'nin hedefini "Başkan Kim tarafından kabul edildiği şekilde Kuzey Kore'nin nihai, tamamen doğrulanmış şekilde nükleer silahlarının yok edilmesi" olarak yeniden tanımlanmış görünüyor.
GERİ ADIM
ABD'li iki yetkili Trump yönetiminin Güney Kore'nin tavsiyesiyle CVID talebinden geri adım attığını söyledi. Kuzey Kore'yle kendileri de görüşme halinde olan Güney Koreliler, Pyongyang'ın ABD'nin taleplerine uymasında ısrar etmektense adım adım ilerleyecek görüşmelerin daha başarılı olabileceğini öne sürdü. Bir yetkiliye göre "ABD'nin ya hep ya hiç yaklaşımını sürdürmesi halinde" Çin ve Rusların Kuzey Kore konusundaki iş birliği sürdürmesinin "daha problemli hale geleceği" fark edildi. Aynı yetkili, Sung Kim ile Kuzey Koreliler arasındaki görüşmede Kuzey Korelilerin nihai anlaşmanın şartlarını "tamamen", "doğrulanabilir" ve "geri dönülemez" gibi ifadelerle tarif etme girişimlerini reddettiklerini belirtti. Yetkililerden biri, "Seçenek ya eğilmek ya da (müzakereleri) bozmaktı" dedi. Konuya yakın verdiği bilgiye göre, üst düzey bir Güney Koreli yetkili geçen ay Washington'daki bir toplantıda ABD'li yetkililere Amerikan tarafının CVID için baskı yapmayı bırakması gerektiğini söyledi. Buna göre Kuzey Kore CVID'ı kendisini rejim değişikliği karşısında savunmasız bırakacak tek taraflı silahsızlanma yöntemi olarak görüyor. Güney Koreli yetkililer ABD'nin CVID yerine "karşılıklı tehditlerin azaltılması" ifadesine başvurmasını tavsiye etti.
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