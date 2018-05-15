Birleşmiş Milletletler Güvenlik Konseyi geçici üyelerinden Kuveyt, Konsey'i Filistin gündemiyle "acil toplantıya" çağırması üzerine Güvenlik Konseyi bugün Türkiye saati ile 17:00´de toplandı.

CNBC´de yer alan habere göre bildiri taslağında, "Güvenlik Konseyi barışçıl protesto hakkını kullanan Filistinlilerin öldürülmesinden duyduğu öfke ve acıyı ifade eder. Güvenlik Konseyi bu olaylarda hesap verebilirliği sağlamak için bağımsız ve şeffaf bir soruşturma açılması çağrısı yapıyor" ifadeleri yer aldı.

DHA'nın aktardığına göre; ABD, BM bildirilerinde İsrail´i ilgilendiren durumlarda toplam 43 kez veto hakkını kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık'ta İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımayı açıklamasının ardından, ABD´nin bu girişimini dün gerçekleştirmesi dünya kamuoyunun büyük tepkisini çekti.

Çıkan olaylar, 58 kişinin ölümü ve yüzlerce Filistinli'nin İsrail ordusu tarafından silahla vurulması üzerine Birleşmiş Milletletler Güvenlik Konseyi geçici üyelerinden Kuveyt, Konsey'i acil olarak toplanmaya çağırmıştı.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon ise BM'de yaptığı konuşmada büyükelçiliğin taşınmasının Filistinlilerin İsrail'e şiddeti için sadece bir bahane olduğunu BMGK'nın Hamas'ın eylemlerini kınaması gerektiğini ifade etti.

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