ABD: Hamas, Filistin hükümetinde yer almak istiyorsa silah bırakmalı

- AFP 12 Ekim'de Kahire'de varılan anlaşmayı Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih Aruri(solda) ve El Fetih'in Merkez Komite Üyesi Azam el-Ahmed imzaladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Hamas'tan Filistin'de yeni kurulacak hükümete katılmadan önce silah bırakmasını istedi.

Bu çağrıyı yapan ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, Filistin'de kurulacak ulusal birlik hükümetinin de İsrail'i tanıması gerektiğini söyledi.

Greenblatt, "Filistin hükümeti açık bir şekilde şiddete bulaşmadığını kanıtlamalı, İsrail'i tanımalı, taraflar arasında önceden varılan anlaşmaları ve yükümlülüklerini kabul etmeli, teröristler silahsızlandırılmalı ve barışçıl müzakerelerde yer almalı. Hamas yeni hükümette yer almak istiyorsa, bu temel gereklilikleri kabul etmeli" dedi.

Açıklama, rakip Filistinli gruplar Hamas ve El Fetih'in geçen hafta Mısır'da vardıkları anlaşma sonrası Washington'dan gelen ilk yorum.

2007'den bu yana Gazze Şeridi'nin yönetimini elinde tutan Hamas ile Batı Şeria'daki El Fetih hükümeti, 12 Ekim'de Gazze'nin kontrolü konusunda uzlaşmıştı.

Mısır'da yapılan görüşmeler sonucu imzalanan anlaşmaya göre, Gazze'nin kontrolünün en geç 1 Aralık'ta, Filistin'de kurulacak ulusal birlik hükümetine geçmesi öngörülüyor.

Washington'dan yapılan son açıklama; ABD, Avrupa Birliği, Rusya ve Birleşmiş Milletler'den oluşan "Orta Doğu Dörtlüsü"nün daha önce belirlediği prensiplerle büyük oranda örtüşüyor.

- AFP

Hamas: Küstah bir müdahale

Hamas'ın, Amerikalı temsilci Greenblatt'ın açıklamaları ile ilgili yorumu "küstah bir müdahale" oldu.

Üst düzey Hamas yetkilisi Bassem Naim, ABD'li temsilcinin açıklamalarını kınayarak, Washington'ı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla aynı çizgiyi izlemekle suçladı.

Naim "Yüksek stratejik çıkarlarıyla uyuşacak hükümeti seçmek halkımızın hakkı" dedi ve ABD'nin, İsrail baskısı nedeniyle böyle bir açıklama yaptığını savundu.

Hamas, ABD'nin taleplerine uyup uymayacakları konusunda ise bir açıklama yapmadı.

İsrail: Hamaslı hükümetle barış görüşmesi yapmayız

İsrail, Hamas'ın taleplerini yerine getirmemesi halinde, içinde yer alacağı bir Filistin birlik hükümeti ile barış görüşmeleri yapmayacağını vurguluyor. İsrail hükümetinin Hamas'tan talepleri arasında, Gazze'de öldürülmüş olan iki İsrail askerinin cenazelerinin geri verilmesi de var.

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