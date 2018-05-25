ABD’den İran’la ilişkili 4 Türk şirketine yaptırım

ABD Hazinesi yaptırım listesinde, İranlı Mahan Havayolları ile ilişkili 4 Türk şirket ve bir Türkiye vatandaşı yer aldı. Yaptırımlara eklenen Türk’ün Gülnihal Yegane olduğu açıklandı.

ABD Hazinesi’nin internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamaya göre, söz konusu yaptırımlar Türkiye ve İran’daki Mahan Air ve Meraj Air ile bağlantılı şirketleri de kapsıyor.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Caspian Airlines and Pouya Air’e ait hava taşıtları da yaptırım kapsamına alındı.

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