Reuters'ın konuya yakın bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD'nin İran'la 2015 yılında yapılan nükleer anlaşma uyarınca, İran'a uygulanan yaptırımları genişleteceği iddia edildi.

Ancak anlaşmanın uygulanmaya devam edilip edilmeyeceğine dair bir karar henüz alınmadı.

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