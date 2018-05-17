ABD iki birey ve beş kuruma da yaptırım getirdiğini açıkladı. Yaptırıma tabi tutulacak isim ve kurumların Hizbullah ile bağlantısı olduğu belirtildi. ABD Hazine Bakanlığı'nın web sitesinde yer alan açıklamaya göre yaptırıma tabi bireyler Mohammad Bazzi ve Abdallah Safi-al-din.

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