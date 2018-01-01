Üç yıl önceki suikasti Tahran'ı uyararak engelleyen Washington'un, Tel Aviv yönetimiyle İran'ın Ortadoğu operasyonlarını yürüten general Kasım Süleymani'nin öldürülmesi için anlaştığı iddia edildi.

İsrail, üç yıl önce Süleymani'yi öldürmenin eşiğine gelmiş ancak ABD'nin Tahran'ı uyarması üzerine plan başarısız olmuştu. Söz konusu girişim, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında planlanmıştı.

El Ceride, ayrıca İran'ın Suriye'deki iki numaralı ismi 'Ebubekir' olarak bilinen Muhammed Reza Felahzade'nin de İsrail hedefleri arasında yer aldığını aktarıyor.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yakınlığıyla bilinen Tümgeneral Kasım Süleymani, İran'ın yurtdışı operasyonlardaki "gölge komutanı" olarak tanınıyor.

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