ABD istihbaratı 'Putin'in füzeleri çakıldı' dedi, Rusya'nın yanıtı 'füzeli' oldu!

Amerikan CNBC kanalı, ABD istihbaratından kaynaklara dayandırdığı haberinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Mart ayında 'sonsuz menzilli' olarak tanıttığı füzelerin denemelerinin başarısızlıkla sonuçlandığını iddia etti.

Haberde, Rusya'nın Kasım ve Şubat ayları arasında yaptığı 4 füze denemesinin başarısızlıkla sonuçlandığı belirtildi.

Füze denemelerinden en başarılı olanın 2 dakika sürdüğü ve füzenin 35 kilometre yol aldıktan sonra çakıldığı belirtilirken, en başarısız denemede füzenin fırlatmadan 4 saniye sonra düştüğü ifade edildi.

Kremlin'den ise konuyla ilgili olarak yalanlama geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, "Başkan Putin'i dinleyin ve ona inanın" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın 'sonsuz menzilli füze' denemelerinin başarısız olduğu haberlerine tek tepkisi Peskov'dan gelmedi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla, Kuzey Deniz Filosu Komutanlığı'ndan aynı anda 4 kıtalararası balistik füze atışı yapıldı.

Yuriy Dolgoruki denizaltısından yapılan atışlarda Bulava tipi füzesinin kullanıldığı ve tarihte ilk kez 4 kıtalararası füzesinin başarılı şekilde fırlatıldığı ifade edildi. Füzelerin Kamçatka yarımadasında bulunan poligondaki hedefleri vurduğu bildirildi.

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