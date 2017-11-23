ABD jimnastik takımının eski doktoru cinsel taciz suçlamalarını kabul etti

ABD jimnastik takımının eski doktoru Larry Nassar, sorumlu olduğu 7 kız çocuğu ve kadın sporcuya cinsel tacizde bulunduğuna yönelik suçlamayı kabul etti.
54 yaşındaki Nassar, işlediği suçlardan dolayı büyük üzüntü duyduğunu söyledi.
ABD jimnastik takımının yanı sıra Michigan Devlet Üniversitesi'nde de çalışan Nassar, savcılıkla varılan anlaşma sonucu en az 25 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.
Ingham bölgesi yargıcı Rosemarie Aquilina, onun yargılandığı davada, ABD'de bir cinsel taciz salgını olduğunu söyledi.
Nassar'a hitaben, "İnsanların sana güvenini en alçak şekilde sömürdün, çocukları istismar ettin" diyen yargıç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hiç kimseye zarar vermeyeceğine dair ettiğin yemini çiğnedin ve onlara kişiye bencilce zarar verdin."
Larry Nassar 130'dan fazla kız çocuğunu ve kadını taciz etmekle suçlanıyor. Bu kişiler arasında Olimpiyat madalyalı 3 sporcu (Aly Raisman, McKayla Maroney and Gabby Douglas) da bulunuyor.
3 sporcunun da 13 yaşından küçükken tacize maruz kaldıkları ortaya çıktı.
ABD Jimnastik Federasyonu Başkanı Steve Penny geçen yıl, Nassar'ın dosyasını da içeren bir dizi skandal sonrası istifa etmişti.
Penny, taciz suçlamalarına karşı yeterince hızlı harekete geçmemekle suçlanıyordu.
Tıbbi amaçlar olmadan kadın ve kız sporculara çıplak muayene yapmakla suçlanan Larry Nassar daha önce de çocuk pornosu suçlamalarını kabul etmişti. Nassar'ın bu suçlamadan ömür boyu hapis cezası alma ihtimali bulunuyor.
Nassar'ın cezası 12 Ocak'ta açıklanacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.