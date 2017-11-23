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ABD jimnastik takımının eski doktoru cinsel taciz suçlamalarını kabul etti

Larry Nassar, sorumlu olduğu 7 kız çocuğu ve kadın sporcuyu taciz ettiğine yönelik suçlamayı kabul etti. 130'dan fazla kız çocuğunu ve kadını taciz etmekle de suçlanıyor. Bu kişiler arasında Olimpiyat madalyalı 3 sporcu da var.

23.11.2017 - 09:04 | Güncelleme:
- Getty Images

ABD jimnastik takımının eski doktoru Larry Nassar, sorumlu olduğu 7 kız çocuğu ve kadın sporcuya cinsel tacizde bulunduğuna yönelik suçlamayı kabul etti.

54 yaşındaki Nassar, işlediği suçlardan dolayı büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

ABD jimnastik takımının yanı sıra Michigan Devlet Üniversitesi'nde de çalışan Nassar, savcılıkla varılan anlaşma sonucu en az 25 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

Ingham bölgesi yargıcı Rosemarie Aquilina, onun yargılandığı davada, ABD'de bir cinsel taciz salgını olduğunu söyledi.

Nassar'a hitaben, "İnsanların sana güvenini en alçak şekilde sömürdün, çocukları istismar ettin" diyen yargıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiç kimseye zarar vermeyeceğine dair ettiğin yemini çiğnedin ve onlara kişiye bencilce zarar verdin."

Olimpiyat madalyalı sporcular da var

Larry Nassar 130'dan fazla kız çocuğunu ve kadını taciz etmekle suçlanıyor. Bu kişiler arasında Olimpiyat madalyalı 3 sporcu (Aly Raisman, McKayla Maroney and Gabby Douglas) da bulunuyor.

3 sporcunun da 13 yaşından küçükken tacize maruz kaldıkları ortaya çıktı.

ABD Jimnastik Federasyonu Başkanı Steve Penny geçen yıl, Nassar'ın dosyasını da içeren bir dizi skandal sonrası istifa etmişti.

Penny, taciz suçlamalarına karşı yeterince hızlı harekete geçmemekle suçlanıyordu.

Tıbbi amaçlar olmadan kadın ve kız sporculara çıplak muayene yapmakla suçlanan Larry Nassar daha önce de çocuk pornosu suçlamalarını kabul etmişti. Nassar'ın bu suçlamadan ömür boyu hapis cezası alma ihtimali bulunuyor.

Nassar'ın cezası 12 Ocak'ta açıklanacak.

BBC TÜRKÇE

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