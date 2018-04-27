Trump, bu görüşmeyi, "Geçen hafta Pompeo ile Kim Jong Un Kuzey Kore'de görüştüler. Görüşme pürüzsüz ve iyi ilişkilerle geçti. Şimdi görüşmenin detayları için çalışılıyor. Nükleer silahlardan arınma tüm dünya için iyi olacak, özellikle de Kuzey Kore için" diye tweet atarak duyurmuş, Kim Jong-un ile görüşmek için "sabırsızlandığını" belirterek, haziran ayı başında planlanan görüşmenin nerede yapılacağına dair henüz net bir kararın olmadığını söylemişti.

Ancak Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile gerçekleştireceği müzakerelerin başarısız olması durumunda "Eğer görüşmenin faydasız olacağını düşünürsek oraya gitmeyeceğiz. Eğer ben oradayken görüşmenin verimsiz olduğunu düşünürsem toplantıyı terk edeceğim." demişti.

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Kim Jong-Un ile Kuzey Kore'de yaptığı gizli görüşmenin fotoğrafları Beyaz Saray tarafından ilk kez yayınlandı. Fotoğraf karelerini Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders twitter hesabı üzerinden dünya kamuoyu ile paylaştı. Fotoğraflarda Kim'in Pompeo'yu Pyongyang'daki ofisinde ağırladığı görüldü.

Donald Trump ile Kim Jong Un görüşmesinin öncesinde Pompeo ile Kim Jong Un'un Kuzey Kore'de görüştüğü ajanslarda son dakika olarak duyurulmuş, Trump da bu gelişme üzerine haberleri doğrulamıştı.

Bu gelişmenin ardından Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un, nükleer ve uzun menzilli füze testlerini askıya aldığını ve nükleer test sahasını kapatmayı planladığını açıklamasının ardından Trump Twitter üzerinden açıklama yaptı: "Bu Kuzey Kore ve Dünya için çok güzel bir haber - büyük ilerleme! Zirvemizi dört gözle bekliyoruz"

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