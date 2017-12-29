ABD Kongresi Kütüphanesi, 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle atılan her tweeti arşivlemeyeceklerini duyurdu.

Kütüphaneden yapılan açıklamada, 2018 yılından itibaren sadece tematik ve önemli tweetlerin arşivleneceği ve arşivlenecek tweetler konusunda seçici davranılacağı açıklandı.

Kongre Kütüphanesi 2010 yılında Twitter arşivi oluşturmuş ve o günden bu yana atılan her tweeti arşivine almıştı. 2010 öncesinde Twitter'ın kurulduğu 2006 yılına kadar atılan tweetlerin arşivi ise Twitter tarafından kütüphaneye hediye edilmişti.

Kongre Kütüphanesi'nin bu kararının arkasında Twitter'ın doğasının değişmesi ve her atılan tweeti arşivlemenin toplam koleksiyonunun değerini düşürdüğü düşüncesinin olduğu belirtildi.

Günden güne büyüyen bir sosyal medya platformu olan Twitter'da, kütüphanenin arşive başladığı ilk yıl olan 2010'da günde 55 milyon tweet atılırken, 2012'de bu rakam 500 milyonu bulmuştu.

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