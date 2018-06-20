ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Ryan, bir grup vekil ile birlikte ABD Kongresi'nde konuya ilişkin bir basın açıklaması düzenledi.

ABD'ye yasa dışı giren göçmen ailelerin çocuklarının ellerinden alınmasıyla ortaya çıkan görüntülerin herkesi rahatsız ettiğini anlatan Ryan, sorunun en kısa sürede çözülmesi için Kongrenin üzerine düşeni yapacağını söyledi.

"AİLELERİ BİR ARADA TUTACAĞIZ"

Ryan, "Ailelerin bölünmesi gerektiğini düşünmüyoruz. Göçmenlik yasalarımızı savunurken, bir yandan da aileleri bir arada tutacak adımları atacağız." değerlendirmesini yaptı.

Yarın Temsilciler Meclisine gelecek bir yasa tasarısıyla ailelerin bölünmemesini sağlamak yönünde bir adım atmaya çalışacaklarını belirten Ryan, girişimin yasaya dönüşeceğine inandığını ifade etti.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, göçmen yasalarının değiştirilememesi konusunda bir kez daha Demokratları suçladı.

TRUMP DEMOKTARLARI SUÇLADI

Donald Trump, "Bu Demokratların suçudur. Bize, düzgün bir göçmen yasası yapmak için gerekli sayıda oyu vermeyecekler. Onlar sınırların açık olmasını istiyor ki bu da korkunç suçları doğuruyor. Cumhuriyetçiler güvenlik istiyor. Ben de bu arada bazı şeyler üzerinde çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Dün ABD Kongresi'ni ziyaret ederek her iki partinin önde gelen isimleriyle görüşen Trump'ın bugün Beyaz Saray'da yine parti liderleriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Çoğunluğu Latin Amerika ülkelerinden gelip ABD'ye yasa dışı olarak girerken sınırda yakalanan ebeveynlerinden alınan çocukların kaldığı Teksas'taki tesislerden biri geçen hafta sonu ilk kez görüntülenmişti. Amerikan kamuoyunda sert tartışmalara neden olan tesisler, özellikle ailelerinden ayrılan çocukların dramını gözler önüne sermişti.

Teksas eyaletinin güneyinde yer alan tesislerden birine giren kameralar, yüzlerce insanın yaş ve cinsiyetlerine göre tel örgüden yapılmış ayrı "kafesler" içinde tutulduğunu tespit etmişti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri "yasa dışı olarak ülkeye girmeye çalışan göçmenlerin yargı sürecinde çocuklarından ayrılmalarının yasal bir zorunluluk olduğuna" dikkat çekmişti. Yetkililer, çocukların ebeveynleri gibi yargılanmadığını, bu süreçte onlardan ayrı değerlendirildiğini, birçok çocuğun da iddia ettikleri ebeveynleriyle aralarında ispat edilebilir bir bağ bulunmadığını savunuyor.

2 BİN ÇOCUK TUTULUYOR

Beyaz Saray'da önceki gün düzenlenen basın brifinginde gündemi değerlendiren ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen, nisan-mayıs aylarında ABD'ye yasa dışı olarak getirilen yaklaşık 2 bin çocuğun söz konusu tesislerde tutulduğunu açıklamıştı. Nielsen, basına yansıyan görüntülerin aksine bu çocuklara iyi bakıldığını, sağlık durumlarının yerinde olduğunu öne sürerek şartları uygun olanların iltica başvurusunda bulunabileceğini dile getirmişti.

Trump ise ülkeye gelen yasa dışı göçmenler konusunda "ABD, bir göçmen kampı olmayacak, mülteci toplama tesisi de olmayacak. Avrupa'da ve diğer yerlerde neler olduğuna bir bakın; bunun ABD'ye de olmasına izin veremeyiz, en azından benim gözetimimde." şeklinde konuşmuştu.