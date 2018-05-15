ABD Temsilciler Meclisinde görev yapan Müslüman Minnesota Vekili Keith Ellison, Wisconsin vekili Mark Pocan, Washington vekili Pramila Jayapal, Georgia vekili Henry Johnson Jr. ve Arizona vekili Raul Grijalva Gazze'deki katliamla ilgili ortak bir bildiri yayımladı.

Bildiride, " İsrail askerleri tarafından çoğunluğu silahsız göstericilere karşı Gazze sınırında ölümcül silahların kullanılması karşısında şok olduk ve ürktük. Bu şekilde bir gün içinde 50'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 2 binden fazlası da yaralandı." ifadeleri kullanıldı.





TRUMP'IN ELÇİLİK ADIMI "PROVOAKTİF"

İsrail askerlerinin uluslararası hukuka uymaları ve göstericilere gerçek mermi kullanmamaları konusunda uyarılarda bulunduklarını kaydeden Temsilciler Meclisi üyeleri, "Bir çiti ihlal eden silahsız göstericiler hayati bir tehlike teşkil etmez, ki ölümcül silah kullanmanın tek meşru gerekçesi bu olabilir. Başkan Trump'ın ABD büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma noktasındaki provokatif kararı, İsrail'in gösterilcilere daha fazla reaksiyon göstermesine zemin hazırlamıştır." değerlendirmesini yaptı.

Bildiride ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Netanyahu hükümetinden kendini dizginlemesini, yaralıların serbestçe tıbbi destek almasına izin vermesini ve 12 yıldır süren Gazze ablukasını hafifletmesini istiyoruz. Bu abluka, Gazze'deki 2 milyon insan için sağlıksız gıdaların artmasına, işsizliğe ve insani krize katkı yapmaktadır."





FİNKELSTEİN'DAN "KATİL DEVLET" ÇIKIŞI



ABD'de yaşayan ünlü Yahudi profesör Norman Finkelstein da İsrail'in Gazze'deki katliamlarına "katil devlet" ifadesiyle tepki gösterdi.

ABD'de yaşayan ve antisiyonist söylemleriyle bilinen ünlü profesör Finkelstein, kişisel internet sitesi ve Twitter hesabından yaptığı açıklamalarla İsrail yönetimine sert eleştiriler yöneltti.

Finkelstein, açıklamasında, "Katil devlet: 14 Mayıs 2018'deki barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında İsrailli keskin nişancılar tarafından 55 Filistinli öldürüldü ve 2 bin 410'u da yaralandı. İsrailli katiller tarafından öldürülen tüm Gazzeli şehitlerin hatırasını anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze'de yaşanan katliamlarla ilgili birçok haber ve videoyu da paylaşan Finkelstein, büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyan Trump yönetiminin de Ortadoğu barışını tamamen ateşe attığını vurguladı.





TASC'DAN İSRAİL'E TEPKİ

Diğer yandan Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) yazılı bir açıklama ile İsrail yönetimine tepki gösterdi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin silahsız Filistinlileri hedef almasının kabul edilemez olduğuna vurgu yapılarak, temel insan haklarını çiğneyen güvenlik yetkilileri hakkında gerekli işlemlerin yapılması çağrısında bulunuldu.

Dünden bu yana Gazze'nin doğusunda düzenlenen gösterilerde şehit olanların sayısının 62'ye yükseldiği, yaralı sayısının ise 2 bin 770'i geçtiği ifade bildirilmişti.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri gösteriler düzenliyor.

ABD Başkanı Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binası dün yapılan resmi törenle açılmıştı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER