ABD New York’ta yaşayan bir aile, 30 bin metrekarelik evlerine yemek, temizlik ve çocuk bakımı için çalışacak çift aradıklarını duyurdu.

Gazete Habertürk''te yer alan habere göre çalışanlara yıllık 150 bin dolar (567 bin TL) maaş vereceklerini açıklayan aile, çiftten sadece yemek, temizlik ve çocuk bakımı talep ediyor.

İş ilanı, ‘Hire Society’ isimli New York’un jet sosyetesine yardımcı personel arama şirketinin kurucusu ve CEO’su olan David Youdovin tarafından yayınladı.

2012’de şirketi kurmadan önce milyarderler için kâhya ve emlakçı olarak çalışan Youdovin, müşteri kitlesini “ABD’nin yüzde 0.01’i” olarak nitelendiriyor

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ABD New York

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