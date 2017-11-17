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Stallone'un sözcüsü Michelle Bega, İngiltere'de yayımlanan Daily Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada "Bu gülünç ve kategorik olarak yalanlarla dolu bir hikâye. Bugün basına yansıyana kadar Stallone dahil kimsenin böyle bir hikâyeden haberi yoktu. Yetkililer ya da başka herhangi birisi hiçbir zaman böyle bir olay konusunda Stallone ile temasa geçmedi" dedi.