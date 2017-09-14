ABD'li bakan balayı için askeri jet istedi, müfettişler devreye girdi!

ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, kısa süre içerisinde hükümet kaynaklarını kişisel seyahatleri için kullandığı eleştirilerinin ikinci kez hedefi oldu.

ABC News'in haberine göre Mnuchin, balayı için ABD Hava Kuvvetleri'ne ait jetlerden birinin kendisine tahsis edilmesini istedi. Saatlik masrafı 25 bin dolar olan jetlerle ilgili talebi değerlendiren Hazine Bakanlığı yetkilileri, incelemenin ardından talebi rafa kaldırdı.

Bakanlık sözcüsü, Mnuchin'in başkentten uzaktayken hükümetle güvenli iletişim kurabilmek adına talepte bulunduğunu söyledi. ABC'ye konuşan sözcü, "Bakan, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin bir üyesidir ve Terörizm Ofisi ile Finansal İstihbarat konusunda sorumlulukları var. Güvenli iletişim hatlarına sahip olması bir zorunluluk ve seyahati sırasında buna nasıl sahip olacağı konusunda geniş seçenekleri değerlendirdik. Buna askeri bir uçağın kullanılması da dahildi." ifadelerini kullandı.

Mnuchin'in talebinin ardından bir bakanlık müfettişinin konuyla ilgili soruşturma yürüttüğü de bildirildi.

ABD Hazine Bakanı Mnuchin'in eşi Louise Linton, Ağustos ayı sonunda bir hükümet uçağıyla Kentucky'e seyahatlerinden bir fotoğraf paylaşmış, sonrasında fotoğrafa yorum yapan bir Instagram kullanıcısıyla tartışma yaşamıştı. Linton'un yaşadığı tartışma eleştiri konusu olmuştu.