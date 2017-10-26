ABD'li bilim insanları canlı beyin hücresi modeli oluşturdu

Allen Enstitüsü tarafından yayımlanan rapora göre, 36 kişiden alınan 300 beyin hücresinin 100'ünün neronlarının yapıları, anatomileri ve elektriksel davranışları üç boyutlu olarak ortaya çıkarıldı.

AA'nın haberine göre; beyin hücreleri modelinin oluşturulması için Washington'daki ameliyatlarda atılan canlı beyin hücreleri, Seattle'deki Allen Enstitüsündeki Nöroloji Bölümüne gönderildi. Allen Enstitüsünde korumaya alınan hücrelerden bilgisayar ortamında üç boyutlu beyin hücreleri modeli oluşturuldu.

Enstitünün açıklamasında, hücreler üzerindeki bu yeni veri tabanından alınan bilgilerin, insan beyninin karmaşık yapısına, beyin devrelerinin yapısına ve işleyişine "benzersiz" bir pencere açtığı belirtildi.

ÇALIŞMA ALZHEIMER VE EPİLEPSİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE ÖNEM TAŞIYOR

Geçmiş araştırmalar insan beyninin anatomisi hakkında bilgi verirken, beyin hücreleri arasında elektrik akımı sayesinde nasıl bilgi akışı olduğunu ortaya koyamamıştı.

İnsan beynindeki elektrikle uyarı sisteminin nasıl çalıştığı özellikle alzaymır ve epilepsi gibi hastalıkların tedavi edilmesi için oldukça önem taşıyor. Allen Enstitüsü araştırmasını önümüzdeki beş yıl içerisinde genişleterek sürdürmeyi hedefliyor.

Alzheimer

abd