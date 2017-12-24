ABD'li diplomat telefon şakası kurbanı: Rusya'ya yerini hatırlatacağız

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, telefon şakasına kurban gitti. İki Rus komedyenin işlettiği Haley, telefonda ABD'nin kurgusal Binomo adasındaki durumu yakından takip ettiğini ve Rusya'ya 'yerini hatırlatmaya' devam edeceğini söyledi.

Vovan ve Lexus olarak bilinen Rus komedyenler Vladimir Kuznetsov ve Alexey Stolyarov, kendilerini Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki olarak tanıtarak, Nikki Haley ile bir görüşme gerçekleştirdi.

22 dakika süren görüşmede, Rus komedyenler Güney Çin Denizi'nde bulunduğunu söyledikleri uydurma Binomo adasındaki seçimlere Rusya'nın müdahale ettiği konusunu gündeme getirdi. Haley ise ABD'nin Binomo adasındaki durumu dikkatle takip ettiğini söyledi.

Haley, komedyenlerin Binomo adasını bilip bilmediği yönündeki sorusuna ise 'Evet, biliyorum' diyerek yanıt verdi. Haley, "Durumun farkındayız, yakında izliyoruz. Güney Çin Denizi'ndeki sorunlarla ilgilendiğimiz gibi bunu da izlemeye devam edeceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

haberler

son dakika

abd son dakika