FBI, Hansen'ın Çin hükümetine casusluk yaparken yüz binlerce dolar karşılığı ulusal savunma bilgilerini Çin'e aktardığını açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying konu hakkında bilgilerinin olmadığı yönünde açıklamada bulundu. Chunying, " ABD ile Çin'in benzer sorunları var. Amerika ile Çin iki güçlü ülke ve her iki taraf da daha güçlü işbirliği ve ortag güven oluşturmalı" dedi.

Eski ajanın ömür boyu hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

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