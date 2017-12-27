ABD'li kadına 284 milyar dolarlık elektrik faturası

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ABD'nin Pennsylvania eyaletinde yaşayan Mary Horomanski'ye 284 milyar dolarlık elektrik faturası geldi.

Daha sonra faturanın hata olduğu anlaşıldı.

Faturanın Kasım 2018'e kadar ödenmesi gerekiyordu.

Yerel Erie Times-News gazetesine konuşan Horomanski "Gözlerime inanamadım. Evimize Noel ışıkları koymuştuk. Belki yanlış bağlamışızdır diye düşündüm" dedi.

Elektrik şirketi doğru olan tutarın 284.46 dolar olduğunu açıkladı.

Şirketin sözcüsü Mark Durbin hatanın nereden kaynaklandığını bilmediklerini ancak hatalı tutara göre Horomanski'nin faturanın 28 bin 176'lık ilk taksidini Aralık ayında ödemesi gerektiğini söyledi.

Drubin Erie Times-News'a açıklamasında "Daha önce hiç milyarlarca dolarlık fatura görmemiştim. Müşterinin hatayı bize bildirmesinden memnunuz" dedi.

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