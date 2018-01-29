Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumartesi günü basına, "Sayın Trump, artık YPG onların tabiriyle SDG'ye silah vermeyeceğini söyledi. Ama Amerika'dan farklı sesler geliyor, artık Amerika'nın somut bir şekilde bunları göstermesi gerekiyor. Çünkü bir güven bunalımı var. 'Vereceğiz' diyen var, 'vermeyeceğiz' diyen var. Başkan bir şey söylüyor, Pentagon'dan başka şeyler geliyor. Burada, arazide onlarla iç içe girmiş insanlar var, ABD askerleri var. Onlar farklı şeyler söylüyor. Ciddi bir devlete yakışır bir şekilde artık, söylemden çok somut adım görmek istiyoruz. Bir terör örgütüyle ABD'nin bağını koparması gerekiyor. Ve onlara da tamamen silahı bıraktırması gerekiyor. Kendi verdikleri silahları geri alması gerekiyor. Münbiç'ten derhal çekilmeleri gerekiyor. Dolayısıyla terörle mücadele ettiğini söyleyen bir ülkenin terör örgütüyle ki kendileri de itiraf ediyorlar PKK'yla bir farkı yok diye, dolayısıyla tüm bağını koparması gerekiyor." açıklamasında bulunmuştu.

Bu açıklamanın ardından ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel, CNN International'a yaptığı açıklamada Münbiç'ten ayrılmayı düşünmediklerini açıkladı.

ABD, Fırat Nehri'nin batısındaki şehirde YPG'li teröristlerle işbirliği yapıyor ve silah veriyor. Türkiye sınırına yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Münbiç'e YPG'liler 2016 yazında yerleşti.

abd

suriye

son dakika

haberler

Münbiç

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER