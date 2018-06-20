Bir süredir Türk-Amerikan ilişkilerindeki gerilim noktalarından biri olan Münbiç'te yaşanan düğüm 4 Haziran'daki Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesinin ardından çözülme sürecine girmişti.

Geçtiğimiz günlerde her iki tarafın üzerinde uzlaşıya vardığı yol haritası uyarınca TSK güçleri, Münbiç çevresindeki mahallelere girdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuyla olarak "Münbiç kısa sürede YPG'den temizlenecek. Yol haritası uygulamaya geçti. Askerlerimiz Münbiç'in içine de girecek." demişti ancak dün Münbiç'le ilgili açıklamalarda bulunan Irak ve Suriye'de DEAŞ'a karşı yürütülen Doğal Kararlılık Operasyonu'nun Sözcüsü Albay Sean Ryan Türk askerinin Münbiç merkezine girmeyeceğini öne sürdü.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre ABD'li komutan video konferans yoluyla Pentagon muhabirlerine açıklamalarda bulundu.

Tüm bölgenin kontrolünün Münbiç askeri konseyinde olduğunu kaydeden Ryan, ABD'nin bölgedeki asker sayısında ve askeri operasyonlarında bir değişiklik olmadığını da belirtti.

Ryan bir gazetecinin, "ABD ve Türkiye arasında Türk güçlerinin Münbiç'e girmeyecekleri yönünde bir tür anlaşma var mı?" sorusu üzerine, bu anlaşmanın daha yeni koordine edildiğini, sürecin henüz başlangıç aşamalarında olduklarını, daha tüm ayrıntıların karara bağlanmadığını, askeri taktiklerin ileride konuşulacağını söyledi.

Sözcü Ryan, "Henüz bu konudaki nihai karar hakkında bilgim yok ama bize söylenen, Münbiç'in içine girmeyecekleri şeklinde" ifadesini kullandı.

"Türkiye ve ABD ordusu arasında ortak devriyelerin başlaması için bir takvim öngörüyor musunuz? sorusu üzerine, bu sürecin sahadaki koşullara bağlı ilerleyeceğine ve ortada bir takvimin bulunmadığına işaret eden Ryan, ana amacın Suriye Demokratik Güçleri'nin yardımıyla bu bölgelerde IŞİD'i yok ederek Münbiç'in barış ve istikrarını korumak olduğunu vurguladı.

Ryan, "YPG'nin gelecekte Münbiç'ten tamamen çıkarıldığından nasıl emin olacaksınız?" sorusunu da, "Savaş zamanlarında hiçbir şeyin asla yüzde yüzde garantisi olmaz. Ama size şunu söyleyebilirim; Türkiye ve ABD konuştukları çerçeve içerisinde çalışacaklar ve amaç Münbiç'in şu anda olduğu gibi barış ve istikrarını korumak" şeklinde yanıtladı.

Ryan, bir gazetecinin, "Münbiç konusunda iki gün öncesine göre ne fark var?" sorusu üzerine, "Bir fark elbette Türk askerlerinin Münbiç'in dışında olacak olması. Bu açıklama yapıldı çünkü fazlasıyla siyasi hassasiyet var. Biz de şeffaf olmak istiyoruz" diye konuştu.