Albay Dillon, video konferansla bağlandığı ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon), Irak ve Suriye'de devam eden DEAŞ karşıtı operasyonlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.
DEAŞ REJİMİN KONTROLÜNDEKİ ALANLARDA ORTAYA ÇIKIYOR
Terör örgütü DEAŞ'ın kalan militanlarının sayısı konusunda herhangi bir bilgi paylaşmayan Dillon, DEAŞ'ın Suriye'nin Ebu Kemal kentinin kuzeyinde yer alan Şişa ve Hacin kasabalarında köşeye sıkıştırıldığını ifade etti.
Dillon, "DEAŞ geride kalan militanlarının sayısı bizim için onların ayağa tekrar kalkıp bir ağ bir örgüt gibi çalışmasından daha düşük bir kaygı. Halen kaldıkları yerde sıkışmış durumdalar." şeklinde konuştu.
Terör örgütü DEAŞ'ın Fırat Nehri'nin batısına, rejimin kontrolündeki alanlara geçtiğini belirten Dillon, "DEAŞ Ebu Kemal dışında Fırat'ın batısında rejim yanlısı kuvvetlere yönelik saldırılarını arttırdı." dedi.
Dillon ayrıca, bu konuda Rusya'yı bilgilendirdiklerini belirtti.
DEAŞ’ın elindeki topraklarla ilgili bir soru üzerine Dillon, örgütün elinde yüzde 10'dan az bir toprak kaldığını öne sürdü.
Dillon, şu ifadeleri kullandı:
"DEAŞ'ın elinde kalan topraklarla ilgili olarak yüzde 10'dan az. Daha önce kendi alanlarımızdan bahsetmiştik ve yüzde 98 'örgütün elinden alınan topraklar' demiştik. Ancak DEAŞ Fırat'ın batısındaki alanlarda tekrar ortaya çıkınca biz DEAŞ'ın elinden alınan toprağı yüzde 90'ın üzerinde olarak ifade ediyoruz."
SURİYE SALDIRISI OPERASYONLARI ETKİLEMEDİ
Dillon, Suriye rejiminin abluka altındaki Guta bölgesinin Duma kasabasında düzenlediği kimyasal saldırıya karşı ABD, Fransa ve İngiltere'nin rejime yönelik saldırılarının koalisyon operasyonlarını etkilemediğini ifade etti.
Merkez Hava Kuvvetleri Komutanlığının Suriye saldırısına destek sunarken, bölgede DEAŞ karşıtı hava operasyonlarına da devam ettiğini belirten Dillon, "Bizim haftalık saldırı raporlarımızda da gördüğünüz gibi ocak-şubat zaman diliminden beri koalisyonun Suriye'de yaptığı hava saldırılarında artış var." ifadesini kullandı.
Dillon, Suriye saldırısından sonra da ABD öncülüğündeki koalisyonun bölgede hava operasyonu yaptığını ve Ruslarla iletişim kanallarının açık olduğunu dile getrdi.
"MÜNBİÇ'TE PATLAYICIYI DEAŞ YERLEŞTİRDİ"
DEAŞ'ın, Suriye'nin doğusunda yoğunlaştığı bir zamanda ABD'nin ülkenin kuzey batısında yer alan Münbiç'te askeri varlığını yoğunlaştırmasının nedenine ilişkin bir soru üzerine Dillon, örgütün alan kontrol etmediği bazı yerlerde de operasyon yapma kabiliyetinin olabileceğini savundu.
Dillon, "Bazı alanlarda siyah bayraklarını asmamaları da onların oralarda tehdit olmadığı anlamına gelmiyor." şeklinde konuştu.
Biri İngiliz biri Amerikan askeri olmak üzere iki koalisyon askerinin öldürüldüğü 5 koalisyon askerinin de yaralandığı patlamayı DEAŞ'ın Münbiç civarındaki varlığına örnek olarak gösteren Dillon, söz konusu askerlerin DEAŞ'ın üst düzey bir yetkilisinin peşinde iken el yapımı patlayıcıyla (EYP) saldırıya uğradıklarını öne sürdü.
Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirten Albay Dillon, "O EYP'nin DEAŞ tarafından yerleştirildiğine inanıyoruz." dedi.
Dillon ayrıca ABD kuvvetlerinin Münbiç'te artık taciz ateşine maruz kalmadıklarını sözlerine ekledi.
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