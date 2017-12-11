TSK, ABD'li komutanlar 14 Aralık'ta Ankara'ya geleceğini açıkladı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde üçlü toplantı yapılacak.

AA'nın haberine göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın ev sahipliğinde, Irak Genelkurmay Başkanı Ganimi, ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Scaparrotti ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Votel, bölgedeki güvenlik konularının görüşüleceği toplantıda bir araya gelecek.

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ABDli komutanlar

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