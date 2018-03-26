İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson'un hakim karşısına çıkacağı tarih 16 Nisan olarak belirlendi.

AA'nın haberine göre, İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan ve İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 15 yıla kadar, "Devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçlamasından 20 yıla kadar hapis cezası talep edilen Brunson'un yargılanacağı davaya ilişkin tensip zaptı hazırlandı.

Mahkeme heyeti, zabıtta ilk duruşmanın 16 Nisan Pazartesi günü saat 09.00'da yapılmasına ve Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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