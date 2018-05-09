ABD'li Pastör Brunson'ın davası 18 Temmuz'a ertelendi

İzmir'deki Protestan cemaatine ait Diriliş Kilisesi'nin ABD'li Pastörü Andrew Craig Brunson'ın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, duruşması 18 Temmuz'a ertelendi.
İzmir'in Aliağa İlçesi'nde görülen ikinci duruşmada bir gizli tanık Brunson'ın "Hristiyan bir Kürt devleti" kurmaya çalıştığını iddia etti. Gizli tanık Brunson'ı ABD Ordusu'nun Suriye'de YPG'ye silah yardımı yapması için de koordinat sağlamakla suçladı.
Brunson ise "utanç verici ve iğrenç" olarak nitelediği suçlamaları bir kez daha reddetti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın bizzat Türkiye'den iadesini talep ettiği Brunson hakkında 35 yıl hapis cezası isteniyor.
İddianamede Brunson'ın hem Fethullah Gülen Cemaati hem de PKK adına suç işlediği, Gülen yapılanmasına üye bazı isimlerle de görüşmeler yaptığı belirtiliyor.
2. duruşmada ifade veren gizli tanıklar da benzer iddialara yer verdi.
Brunson ise "Ben Suriyeli mültecilere yardım ediyorum, onlar 'PKK'ya yardım ediyorsun' diyor. Bir kilise kuruyorum, hemen 'Gülen'den yardım alıyorsun' diyorlar." sözleriyle iddiaları reddetti.
7 Mayıs'ta ilk kez hakim karşısına çıkan Brunson yasadışı bir şey yapmadığını söyleyerek suçlamaları reddetmiş, savunması sırasında bir ara ağlayarak fenalaşmıştı.
Reuters haber ajansında konuşan avukatı İsmail Cem Halavurt, "Brunson'ın inancından dolayı tutuklandığını ortaya koyan kanıtlar var" demişti.
ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mayıs 2017'de yaptığı görüşmede Brunson'ın durumu gündeme geldi.
Bazı medya kuruluşları, 'Brunson Davası'nın pazarlık konusu edildiğini öne sürdü.
Erdoğan, Eylül 2017'de yaptığı bir konuşmada, Brunson'ın serbest bırakılmasını Fethullah Gülen'in ABD'den iadesiyle bağdaştırdı:
"Pensilvanya'daki nasipsiz adamın arkasından giden profesörler de var. Sen nasıl profesörsün? Sen profesör olsan ne yazar? 'Papazı verin' diyorlar. Bir papaz da sizde var, bize verin, yargılayalım, biz de onu size verelim. 'Onu karıştırma' diyorlar."
Brunson Davası, ABD Kongresi'nde de sıklıkla gündeme getiriliyor. Bazı muhafazakar gruplar da davayı protesto ediyor.
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