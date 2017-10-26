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Kültür-Sanat

Rock and roll'un efsane ismi Fats Domino hayatını kaybetti

Amerikalı rock and roll efsanesi Fats Domino, 89 yaşında New Orleans'ta hayatını kaybetti

26 Ekim 2017 Perşembe, 09:44:30

Bir döneme damgasını vurmuş dünyaca ünlü müzisyen Fats Domino 89 yaşında ABD'nin New Orleans şehrinde yaşamını yitirdi.

Rock and roll müziğinin otoriter isimleri arasında gösterilen Fats Domino, 50 yılı aşkın müzik kariyerinde pek çok sanatçıyı etkilemişti. Efsanevi sanatçı, John Lennon ve Elvis Presley başta olmak üzere birçok isme ilham kaynağı olmuştu. 

Rock and Roll Şöhretler Kulübü'ne dahil olan ve 1950'lerde toplamda 65 milyon albümü satılan Domino, tıknaz ve kısa boylu olması sebebiyle şişman anlamına gelen Fats lakabını almıştı. 

Müzik kariyerine piyano ile başlayan Fats Domino, Rolling Stone’nin yayınladığı "Tüm Zamanların En İyi 25 Sanatçısı" listesinde yer alıyor.

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