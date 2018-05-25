- AFP Harvey Weinstein

Hakkında çok sayıda taciz suçlaması bulunan ABD'nin ünlü film yapımcılarından Harvey Weinstein'in Cuma günü gözaltına alınması bekleniyor.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Weinstein, New York polisine giderek teslim olacak.

Weinstein'ın ifadesinin alındıktan sonra gözaltına alınacağı belirtiliyor.

Weinstein'a karşı suçlamalar geçen yıl Ekim ayında New York Times gazetesinin bir haberiyle ortaya çıkmıştı.

O tarihten bu yana Hollywood'un ünlü isimlerinin de bulunduğu en az 70 kadın Weinstein'i cinsel taciz, kötü muamele ve tecavüzle suçladı.

Hollywood'un en güçlü kişilerinden biri olan Weinstein, bahsi geçen cinsel ilişkilerin karşılıklı rızayla gerçekleştiğini ileri sürüyor.

Suçlama henüz belli değil

Weinstein'a karşı suçlamalar sosyal medyada #SenDeAnlat (MeToo) etiketi altında taciz mağdurlarına ses veren uluslararası bir kampanyanın başlamasını sağlamıştı.

Weinstein'ın sözcüsü ve avukatı ile New York polis departmanı, Reuters'ın konu ile ilgili sorularına yanıt vermedi.

Tam olarak hangi suçlamalardan ötürü Weinstein'ın sorgulanacağı netleşmese de oyuncu Lucia Evans'ın yapımcı hakkında şikayetçi olduğu biliniyor.

New York Times, soruşturmaya yakın bir isime dayandırdığı haberinde Weinstein'ın Evans'ın anlattıkları doğrultusunda gözaltına alınacağını, başka kişilerin de ünlü yapımcıyı şikayet edip etmediğinin bilinmediğini aktardı.

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