Massachusetts Eyalet Sekreteri William Galvin, bitcoin hakkında bir uyarı yapmakla yükümlü olduklarını, çünkü kripto para biriminin "tamamen spekülasyondan ibaret" olduğunu söyledi.

CNBC'dki Fast Money programına konuk olan Galvin, bitcoin hakkında "Koku testini geçemiyor" dierek bir ürünün orijinal, otantik olduğunu belirlemekte kullanılan koku testine gönderme yaptı.

Galvin sözlerine şöyle devam etti: "Ortada bir ürün yok. Bu tamamen spekülasyon. Böyle olduğu da değerindeki fırlamalardan belli. Ayrıca manipülasyona da açık, çünkü kimse açıklayamıyor, kimse kontrol edemiyor."

Bitcoin son 12 ayda yüzde 1.500'den fazla yükseldi. Galvin, 13 Aralık'ta "Bitcoin neden 'değersiz bir üründür'" başlıklı 7 maddelik bir liste yayımlamıştı. Bu liste, bir eyaletin bitcoin için yaptığı ilk yatırımcı tavsiyesi oldu.

ABD, bu konuda arka arkaya uyarılar yapmaya başladı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Jay Clayton da 11 Aralık'ta kripto paralara ve bunların halka açılma işlemlerine (ICO'lara) yatırım yapmanın tehlikelerinden bahseden bir duyuru yaptı.

Geçen hafta Perşembe günü de Finans Sektörü Düzenleme Kurulu da kripto parayla ilgili dolandırıcılık konulu bir yatırımcı uyarısı geçti.

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