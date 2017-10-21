'ABD medyası, Trump hakkında yalan haber üretiyor' iddiası

ABD'de, Politico ve Morning danışmanlık şirketinin ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili yaptığı anket tüm ülkede ses getirdi. Ankete göre, büyük medya kuruluşları Trump hakkında yalan haber üretiyor.

IHA'nın haberine göre, Politico ve Morning danışmanlık şirketleri tarafından yapılan yeni bir ankete göre, Amerikalı seçmenlerin yüzde 46'sı büyük haber kuruluşlarının Başkan Donald Trump ve yönetimiyle ilgili sahte haberler ürettiğine inanıyor.

ABD'de, yapılan ankette seçmenlere medyada sık sık konu olan Donald Trump ve hakkında çıkan haberler ile ilgili soru soruldu. Ankete katılan seçmenlerin yüzde 46'lık bir kesimi, büyük haber kuruluşlarının Trump ve yönetimi ile ilgili karalayıcı ve yalan haberler ürettiğini düşünüyor. Seçmenlerin yüzde 37'si ise medyanın Trump hakkında yalan haberler üretmeyeceğini düşünüyor. Ankete katılan yüzde 17'lik kesimin ise konu hakkında kararsız olduğu belirtildi.

Danışmanlık şirketinin yaptığı ve 12-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen anket, bin 991 kayıtlı seçmenin üzerinden yapıldığı açıklandı.