ABD Hazine Bakanlığı, geçen yıl Kongre’den geçen Küresel Magnitsky İnsan Hakları Yasası çerçevesinde yeni bir yaptırım programı başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, Başkan Donald Trump’ın bu program çerçevesinde dünya genelinde 13 insan hakları ihlalcisi ve yolsuzluk aktörüne yaptırım uygulanması için başkanlık kararnamesini imzaladığı bildirildi. Aralarında Myanmar, Gambia, Sudan, Kongo, Pakistan, Özbekistan, Rusya ve Çin’in bulunduğu ülkelerden yaptırım listesine eklenenler arasında Myanmar ordusunun Batı Güçleri'nin eski generali Maung Maung Soe da yer alıyor.

AA'nın haberine göre; Soe’nun, ABD'nin Myanmar'a karşı son 5 yılda aldığı ilk yaptırım kararına neden olan habis faaliyetleri arasında keyfi tutuklamalar, yargısız infazlar ve cinsel tacizlerin bulunduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Maung Maung Soe, Burma ordusunun Batı Güçleri’nin eski generali olarak Arakan eyaletindeki Rohingya Müslümanlarına karşı geniş kapsamlı insan hakları ihlallerine neden olan askeri operasyonu yürüttü. ABD Dışişleri Bakanlığı, 22 Kasım’da Arakan eyaletinde yaşananları etnik temizlik olarak tanımladı. ABD hükümeti, Soe’nun Burmalı güvenlik güçlerine karşı yargısız infazlar, cinsel tacizler, keyfi tutuklamalar ve köylerin yakılması gibi faaliyetlerine dair güvenilir kanıtları inceledi.”

Soe’nun yürüttüğü askeri operasyonun yüz binlerce Arakanlının Bangladeş’e göç etmesine neden olduğu vurgulanan açıklamada, Burma ordusunun erkekleri ve oğlan çocuklarını kitleler halinde katlederken kadınlara tecavüz ettiğini anlatan şahitler bulunduğu kaydedildi.

52 KİŞİ VE KURULUŞ LİSTEYE EKLENDİ

ABD'nin yaptırım listesine alınan diğer isimler arasında Gambia’nın eski Başkanı Yahya Jammed, Özbekistan’ın eski lideri İslam Karimov’un kızı Gülnara Karimova, İsrailli milyarder iş adamı Dan Gertler ve Pakistanlı cerrah Mukhtar Hamid Shah bulunuyor.

Hazine Bakanlığı, ayrıca çoğu Afrika ülkelerinden olmak üzere 39 kişi ve kuruluşu, Trump’ın kararnamesindeki 13 kişiyle ilişkileri nedeniyle ayrıca yaptırım listesine eklediğini duyurdu.

Washington yönetiminin, bugün aldığı kararlar çerçevesinde yaptırım uygulanacak kişi ve kuruluş sayısı böylece 52'ye ulaştı. Yaptırım listesine alınanların ABD'deki mal varlıkları donduruluyor ve Amerikalılarla ticari ilişki kurmaları yasaklanıyor.

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