Alüminyum ve çelik gümrük vergileri Kanada ve Meksika hariç ama Türkiye dahil tüm ülkelere 15 gün içinde uygulanmaya başlıyor. ABD Türkiye dahil tüm ülkeleri alüminyum ve çelik gümrük vergilerinden muaf tutulmak için pazarlığa davet etti.

TRUMP İMZAYI ATTI

ABD Başkanı Donald Trump, ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında gümrük tarifesi uygulanması kararını imzaladı.

"ALDIĞIMIZ KARAR SEÇENEK DEĞİL, ZORUNLULUKTU"

ABD Başkanı Trump, "Bugün aldığımız kararlar (çelik ve alüminyuma gümrük vergisi) bir seçenek değil, ulusumuzun güvenliği için bir zorunluluktu" dedi.

Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yeniden müzakereleri dolayısıyla Kanada ve Meksika'ya muafiyet tanınabileceğini belirten Trump, "Eğer uzlaşma sağlarsak, bu iki ülkeye büyük ihtimal gümrük tarifesi uygulamayacağız" demişti.

Trump, ayrıca, ABD'yle güçlü ticari ve askeri ilişkileri olan başka ülkelerin de kararın dışında bırakabileceğine işaret ederek, "Avustralya ile çok iyi ilişkilerimiz var. Avustralya ile ticaret fazlamız var. Muazzam bir ülke ve uzun süreden beri partnerimiz. Onlar için bir şeyler yapacağız, bazı başka ülkeler için de bir şeyler yapacağız. Gayet esnek olacağız." ifadesini kullanmıştı.

Trump yönetiminin "hiçbir ülkeye muafiyet tanınmayacak" söyleminden geri adım atmasında, Cumhuriyetçi Parti'den ve Amerikan iş dünyasından gelen uyarıların etkili olduğu belirtiliyor.