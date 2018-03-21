Hükümet sözcüsü Ulrike Demmer bugün bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, sivil toplumun güvenliği ve kentten kaçan çok sayıda mülteci hakkında endişeleri ileri sürerek, "Türk ordusunun Afrin kentinin büyük bölümünü kontrol altına alması haberlerini giderek artan endişeyle izliyoruz" dedi.
Dışişleri bakanlığı sözcüsü Rainer Breul, katliamlar ve yağma haberlerinin soruşturulmasını istedi ve Suriye'deki savaşı sona erdirmek için politik sürece dönüş çağrısında bulundu. Breul Türkiye'nin sınırları ile ilgili olarak "haklı güvenlik çıkarları olduğunu" ancak Ankara'nın eylemlerinin "orantılı sınırlar içinde kalması gerektiğini" belirtti. Breul, "Özellikle son gelişmeler ışığında, Türkiye'nin eylemlerinin gerekliliği ve orantılı olup olmadığı konusunda önemli şüphelerimiz var" dedi.
ABD DE ENDİŞESİNİ DİLE GETİRMİŞ, ANKARA BU AÇIKLAMALARA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Geçtiğimiz gün ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de yaptığı yazılı açıklamada ABD hükümetinin Afrin'de son 48 saatte gerçekleşen gelişmeler karşısında kaygılı olduğunu açıklayarak bölgedeki endişelerini Türk yetkililere ilettiklerini belirtmiş, ABD'nin Türkiye, Rusya ve Suriye'nin de dahil olduğu bölgedeki güçlere uluslararası yardım kuruluşlarının bölgedeki şiddetten kaçanlara acil yardım ulaştırması için gerekenleri yapması için çağrı yaptığını ifade etmişti.
Bu açıklamanın ardından, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert'in Afrin'le ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. "ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Afrin'deki durum hakkında bugün yaptığı açıklama, ABD makamlarının Zeytin Dalı Harekatı’nın gerekçesini, amacını ve mahiyetini hâlâ idrak edemediklerini veya maalesef anlamak istemediklerini göstermektedir. Zeytin Dalı Harekatı, bir terörle mücadele harekatıdır. Harekat, kesinlikle sivil halkı hedef almamakta, bilakis sivil halkı bir terör örgütünün baskı ve tahakkümünden kurtarmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, sivillerin zarar görmemesi için gerekli tüm önlemler alınmış, sivil halka insani yardım erişimi sağlanmıştır." açıklamasında bulunuldu.
Ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Afrin açıklamalarına yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika'dan sözcü açıklama yapıyor, "Afrin'de kaygılıyız" diyor. Biz kaygılarımızı sizlere ilettiğimiz zaman neredeydiniz? "Terör örgütlerini temizleyelim" dediğimiz zaman neredeydiniz? PYD'sini de, YPG'sini de bizim Mehmetçiğimiz, ÖSO nasıl halletti işte ortada. "Türkiye stratejik ortağımız" diyeceksiniz, sonra teröristlerle iş birliği yapacaksınız" diye konuştu.
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