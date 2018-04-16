Donald Trump’ın Birleşmiş Milletler elçisi Nikki Haley ABD Başkanı'nın Suriyeli mültecilerin ülkeye girişini kısıtlayan yasağını savundu. BM elçisi, savaşta yerlerinden olmuş Suriyelilerin aslında bölgeyi terk etmek istemediklerini iddia etti.

FOX News'e konuşan Haley kendisine, Esad rejiminin halkı hedef aldığı bir durumda yasağın nasıl izah edilebileceği sorulduğunda, Türkiye ve Ürdün'deki kamplara gittiğini ve buradaki mültecilerle görüştüğünü hatırlattı.

Konuştuğu mültecilerin hiçbirinin Amerika'ya gitmek istiyoruz demediğini belirten Haley, Suriyelilerin mümkün olduğu kadar ülkelerine yakın kalmak istediklerini gözlemlediğini ifade etti.

Trump yönetimi döneminde ABD'ye yerleştirilen mülteci sayısı oldukça düştü. Müslüman nüfusa sahip bazı ülkelerden gelişe sınırlama getiren Trump Başkanlık kararnamesi ile vizelere de süre sınırlaması getirmişti. Irak, Suriye, İran, Libya, Sudan, Somali ve Yemen gibi ülkeler bu kapsamdaydı.

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