ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABC televizyonunda katıldığı "This Week" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. AA'nın haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore ile görüşmelere açık olduğu yönündeki açıklamasının ardından Washington'ın politika değişikliğine gidip gitmediği sorusuna Haley, şöyle cevap verdi:
"Değişiklik yok, Kuzey Kore ile görüşebileceğimizi ama öncesinde bir çok şeyin olması gerektiğini söyledi. Kuzey Kore'nin nükleer denemelerini durdurması gerek. Nükleer silahlarının yasaklanması konusunda konuşmaya istekli olmalılar."
Kuzey Kore ile doğrudan görüşmelerin başlamasının ilk aşamasının Pyongyang'ın nükleer denemelerini durdurması olduğuna dikkati çeken Haley, Kuzey Kore ile Güney Kore arasında kış olimpiyatları kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelere ilişkin, "İki ülke isterse görüşür, anladığım kadarıyla sadece olimpiyatlar hakkında konuşacaklar. Bu iki ülkenin iyi geçinmesi gerek ve yapabilirlerse ABD için de iyi olur." ifadesini kullandı.
Kuzey Kore ile nükleer savaş istemediklerini daha önce birçok kez dile getirdiklerini ancak ortada tehlikeli bir gerçek bulunduğunu belirten Haley, Trump'ın "nükleer buton" açıklamasını ise şu, sözlerle savundu:
"Kuzey Kore'ye bizim de onları yok edebileceğimizi hatırlatmak istiyoruz. Bu nedenle sözlerinize ve ne yaptığınıza çok dikkat edin. Bunun insanları gerdiğinin farkındayım ama böyle yapmazsak daha fazla tehlikede oluruz."
Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeni yıl konuşmasında nükleer silah butonunun masasında hazır olduğu yönündeki sözlerinin ardından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 'nükleer silah butonunun her zaman masasında olduğunu' açıklamış. Ona, tükenmiş ve açlık çeken rejiminden biri, benim de nükleer silah butonumun olduğunu söylesin. Ancak bu, onunkinden çok daha büyük ve güçlü bir buton ve çalışıyor." ifadesini kullanmıştı.
Dünyanın dört bir yanında liderlerin Trump'un tweetlerine "yapışmış" olduğu ve onu "öngörülemez" olarak nitelendiklerini aktaran Haley, "ABD'nin ne zaman ne yapacağını bilmiyorlar, bu yüzden daha tedbirli davranıyorlar ve bizimle nasıl çalıştıklarına dikkat ediyorlar. Bu kötü bir şey değil". dedi.
TRUMP'A DESTEK
Haley, Trump'ın görevdeki ilk yılını anlatan "Ateş ve Öfke: Trump Beyaz Sarayının İçinden" kitaba ilişkin de değerlendirmede bulunarak, kitabı okumadığını ve okumayacağını belirtti. Haley, Beyaz Saray çalışanlarının "sadık" ve "vatansever" olduğunu savundu.
Haley, şunları kaydetti:
"Beyaz Saray'daki bu insanları biliyorum. Onlar, ülkelerini seviyor ve Başkan'a saygı duyuyor. Onlar arasında böyle zehirli bi dil konuşulduğunu ne gördüm ne de duydum. Hiç kimse Trump'ın akıl sağlığını sorgulamıyor. O kazara başkan olmadı. Vergi reformunu geçirdiğinde, kimyasal silah kullanımına karşı çıkıp Suriye'yi vurduğunda, Kuzey Kore'yi uyardığında dengesiz miydi?"
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.