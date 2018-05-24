Donald Trump yönetiminde İsrail'in en güçlü savunucularından biri olarak öne çıkan Haley'e, Houston Üniversitesinde yaptığı konuşma sırasında adeta tepki yağdı.

Nikki Haley, konuşmasına başlar başlamaz, üzerinde Filistin yazılı tişört giyen bir öğrenci ayağa kalkarak, ''Nikki Haley, ellerinde kan var. Soykırıma katılmaya devam ediyorsun. Teröristlerin ve sömürgecilerin suç ortağısın.'' şeklinde tepki gösterdi.

Haley'i protesto eden öğrenciye salondan alkışlarla destek gelmesinin ardından çok sayıda öğrenci ayağa kalkarak, "Nikki, Nikki seri cinayet işlendiğini görmüyor musun? Nikki, Nikki gizleyemezsin soykırıma imza attın.'' sloganları attı.

Filistin'e destek veren öğrenciler, Facebook'tan da yazılı bir açıklama yaparak, Haley'i, ''Filistin halkına karşı bariz ayrımcılık yapmak ve dünyadaki adaletsizlikleri görmezden gelmekle'' eleştirdi.

Nikki Haley'i ''İsrail'in Gazze'deki katliamına yönelik soruşturma yürütülmesini engellemekle'' suçlayan öğrenciler, Haley'nin kendini ''İsrail karşıtı sesleri susturmaya adadığını'' da ifade etti.

Haley, BM Güvenlik Konseyinde, Gazze'deki protestolarda İsrail'in kendisini savunduğunu ve maksimum itidal gösterdiğini öne sürmüştü.

İsrail askerlerinin, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70'inci yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 60'tan fazla Filistinli şehit olmuş, 3 binden fazla kişi de yaralanmıştı.

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