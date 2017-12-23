WashIngton’da herkesin malumu, Başkan Trump’ın arası kariyer diplomatlarıyla limoni. Bu nedenle diplomasiyi çekirdekten gelmeyen iki isme emanet etti. Biri eski işadamı, yeni dışişleri bakanı Rex Tillerson. Diğeri eski vali, yeni BM temsilcisi Nikki Haley.

Gazete Habertürk'ten Nalan Koçak'ın haberine göre; Trump’ın Tillerson’la pek geçinemediğini sağır sultan bile duymuşken, Haley’nin yıldızı yükseldikçe yükseliyor. Bunda kadın diplomatın şahin çıkışlarının payı büyük. Bunun son örneği BM’deki Kudüs oylaması öncesi yaşandı. “ABD’ye karşı oy kullananları not edeceğiz” diyerek tüm dünyayı tehdit etti. Peki dikkatleri üzerine çeken Nikki Haley kim?

"NE BEYAZ NE SİYAH" DEDİLER, ELEDİLER

Önce biyografik bilgiler... 1972’de Güney Carolina’nın Bamberg İlçesi’nde doğdu, ailesi Hindistan kökenli. Bir de göçmenlik travması var, 5 yaşındayken minik Nikki, çocuk güzellik yarışmasına katıldı. Yarışmada bir siyahi bir de beyaz çocuk kraliçe seçiliyordu ancak jüri Nikki’yi “Yeterince siyah da beyaz da değil” diyerek diskalifiye etti.

CLINTON’A ÖZENDİ İLK KADIN VALİ OLDU

Eğitimi pek parlak değil, Clemson Üniversitesi’nde muhasebe okudu. Annesinin tekstil firmasının finans işlerini devraldı. Siyasetle iş hayatında tanıştı. Hatta ilginçtir, siyaset konusunda ilham aldığı kişi Trump’ın azılı rakibi Hillary Clinton’un ta kendisi.

2004’te Güney Carolina Temsilciler Meclisi’ne girmeyi başardı. Muhafazakâr bir siyasetçi neyi savunurusa, onu savundu. “Yasadışı göç engellenmeli, kürtaj hakları kısıtlanmalı” dedi. Bu duruşu, muhafazakâr nüfusa sahip Güney Carolina’da onu eyalet yönetiminin en tepesine taşıdı. 2010’da Cumhuriyetçi Parti’den vali seçildi. Böylece eyaletin ilk kadın valisi oldu.

Sert politikalarına valilik koltuğunda da devam etti. Siyahilerin hedef alındığı saldırılar sonrası köleliği savunan konfederasyon bayrağını indirmeyi reddetti. ABD’deki Yahudi lobisiyle de arasını iyi tuttu. Hatta Senatör Lindsey Graham’a göre “Haley, İsrail Devleti’nin güçlü bir destekçisi”. BM’deki Kudüs oylaması, Graham’ın sözlerini haklı çıkardı...

ARŞİVDEN ÇIKAN TRUMP TWEET’İ: SENDEN UTANÇ DUYUYORLAR

Haley’nin yıldızı aslında başta Trump’la pek barışık değildi. Cumhuriyetçi Parti içindeki başkan adayı seçimlerinde Marco Rubio ve Ted Cruz gibi isimlere destek verdi.

Trump’ın Müslüman ülkelere seyahat yasağı gibi vaatlerini eleştirdi, “Kimse ülkemizi seven insanlara böyle davranamaz” dedi.

Trump her zamanki gibi Twitter üzerinden cevap verdi: “Güney Carolina halkı Nikki Haley’den utanç duyuyor.”

Fakat rekabet uzun sürmedi. Haley’nin popülizm ve muhafazârlıkla harmanlanmış politikaları Trump’ın dikkatini çekti. İş hayatında rakiplerini yanına çekme konusundaki maharetiyle bilinen Trump, siyasette de aynı yolu izledi. Başkan seçilir seçilmez Haley’ye ABD Dışişleri’nin en önemli görevlerinden birini verdi. Kadın siyasetçi, geçtiğimiz ocak ayında ABD’nin BM elçisi oldu.

HALEY'İN BM ÇIKIŞLARI:

-ABD, Beşar Esad’ın görevi bırakmasına artık odaklanmıyor.

-ABD’yle savaşa girerse Kuzey Kore yok olur.

-BM, İsrail’e zorbalık yapıyor.

BM Daimi Temsilcisi Haley

BM’deki Kudüs oylaması öncesi