Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Kuzey Kore'nin pervasız tavırlarına devam etmesi halinde yok olacağını söyledi.

Haley, "BM Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kore'nin nükleer programını içeren seçeneklerinin tükendiğini ve ABD'nin konuyu Pentagon'a çevirmek zorunda kalabileceğini" söyledi.

"Güvenlik Konseyi'nde yapabileceğimiz her şeyi çok fazla tükettik" şeklinde konuşan Haley, konunun Savunma Bakanı James Mattis'e verilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu da sözlerine ekledi.

"Sahip olduğumuz her olasılığı deniyoruz ama masada bir sürü askeri seçenek var." diye konuşan Nikki Haley, "Kuzey Kore bu kayıtsız davranışlarına devam ederse, ABD kendisini savunmak ya da müttefiklerini savunmak zorundadır, Kuzey Kore yıkılacak ve biz bunu biliyoruz, hiçbirimiz bunu istemiyoruz, hiçbirimiz savaş istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin BM elçisi Nikki Haley, geçtiğimiz hafta Kuzey Kore'nin eylemleri için 'yeter artık' ifadelerini kullanmış, BMGK'yı 'mümkün olan en güçlü yaptırımları' uygulamaya çağırmıştı.

15 konsey üyesinin 2006'dan bu yana Kuzey Kore'ye karşı kademeli yaptırım uygulama yaklaşımının işe yaramadığını belirten Haley, "Kim Jong Un savaş için yalvarıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Haley, "Çabalarımıza rağmen, Kuzey Kore'nin nükleer programı hiç olmadığı kadar ileride ve tehlikeli. Savaş, asla ABD'nin istediği bir şey değil. Bunu şimdi istemiyoruz. Ama ülkemizin sabrı sınırsız değil." şeklinde konuşmuştu.