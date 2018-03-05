ABD'nin 'Demir At'ı Avrupa yolunda!

ABD’nin Teksas Eyaleti’nde bulunan Fort Hood Üssü, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın davetlisi olan Avrupa’dan bir grup basın mensubunu ağırladı. Üs, askeri bir tesis olmanın ötesinde, 22 bin kişinin yaşadığı küçük bir kasaba görümünde.

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre, 886 kilometrekare büyüklüğündeki askeri tesis içindeki bazı birlikler arasında ulaşım 6 şeritli karayoluyla sağlanıyor. Ziyaretçiler, üs bölgesinde ilerlerken şehirlerarası yolda seyahat ettiği hissine kapılıyor.

'DEMİR AT’ 1 MART’TA YOLDAN DÖNMÜŞTÜ

‘Demir At Tugayı’ olarak da bilinen 1. Zırhlı Tugay, ABD’nin ulusal savaşlarının yanı sıra BM ve NATO’nun uluslararası misyonlarına da aktif katılımıyla dünya çapında ün sahibi.

Terörle mücadele kapsamında 1 kez Afganistan ve 4 kez Irak’ta konuşlandırıldı. 2. Dünya Savaşı ve Vietnam Savaşı’nda görev yapan tugay, Suudi Arabistan’dan Kamboç- ya’ya, Kuveyt’ten Gürcistan’a dünyanın dört bir tarafında konuşlandı.

Demir At Tugayı, 2003’te 1 Mart tezkeresinin TBMM’de reddedilmesiyle Irak’a Türkiye yerine Körfez bölgesinden girmek zorunda kalmıştı.

GÖREV AMACI: CAYDIRICILIK

Tugay, 3 bin 300 askeriyle bu kez Polonya merkezli olarak Avrupa’da görev yapacak. Görev amacı, NATO ittifakına yönelik özellikle Rusya kaynaklı tehditlere karşı caydırıcılığın güçlendirilmesi ve eski Doğu Bloku ülkelerinin ordularıyla ortak tatbikatlar düzenleyerek operasyonel işbirliğinin geliştirilmesi olacak.

Olası bir kriz anında, Avrupa’nın farklı bir bölgesine kaydırılması gündeme gelebilecek. Avrupa’da konuşlandırılacak askeri birlikte 87 Abrams tankı, 13 Paladin obüsü ve 125 Bradley zırhlı muharebe aracının yanı sıra 1500 kadar destek aracı yer alacak. ABD’li komutanların, Avrupa’daki görevleri sırasında da kovboy şapkalarını takmaya devam edecekleri belirtildi.

Tugayın 1. Süvari Birliği Komutanı Albay Wilson Rutherford, “Birçok genç askerimiz var. Yüzde 45-50’si daha önce hiç yurtdışı operasyonda görev almadı. Bu görev için çok heyecanlılar. Karargâhımız Polonya’da olacak. Onun dışında Almanya, Romanya, Macaristan ve Bulgaristan’da birliklerimiz olacak. Geçen yıl Somali’de Türk askerleriyle çok yakın çalışma içerisindeydim” diye konuştu.

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