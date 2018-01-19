ABD'nin dünya genelindeki "liderlik statüsü"nün Trump yönetiminin ilk yılında, kendisinden önceki iki başkanın döneminden çok daha düşük seviyede olduğu bildirildi.
Küresel araştırma şirketi Gallup'un yayımladığı raporda, geçen yılın mart ile kasım ayları arasında, 134 ülkede yapılan araştırmaya göre, ABD'nin dünya liderlik statüsünün kabul edilebilirlik ortalamasının yüzde 30'a kadar düştüğü belirtildi. Raporda, söz konusu oranın Barack Obama döneminde yüzde 48, George W. Bush yönetiminde ise yüzde 34 civarında olduğu kaydedildi.
Raporda ayrıca, ABD liderlik statüsünün kabul görmeme oranının da bir önceki yıla göre ortalama yüzde 15 yükselişle, tüm zamanların en yüksek düzeyi olan yüzde 43'e çıktığı ifade edildi.
"EN BÜYÜK KAYIP MÜTTEFİK ÜLKELERDE"
ABD'nin, 2017'deki "kırılgan" imajının, çoğunluğunu müttefiklerin oluşturduğu 65 ülkede en büyük kaybı yaşadığı belirtilen raporda, Portekiz, Belçika, Norveç ve Kanada gibi ülkelerde, Amerika'nın liderlik statüsünün kabul edilebilirlik oranının yüzde 40'lık kayıpla en çok düşüşün yaşandığı bölgeler arasında yer aldığı kaydedildi.
ABD'nin liderlik imajının bölgesel bazda en çok düştüğü kıtanın Amerika olduğu vurgulanan raporda, Obama döneminde yüzde 49 kabul edilebilirlik statüsünün Trump döneminde yüzde 24'e indiği aktarıldı.
Raporda, ABD liderlik statüsünün Amerika kıtasındaki tüm ülkelerde imaj kaybına uğradığı kaydedilirken söz konusu oranın Avrupa'da yüzde 25, Asya'da yüzde 30 civarında olduğu ifade edildi.
ABD'nin statüsünün yalnızca Liberya, Makedonya, İsrail ve Belarus'ta yüzde 10'un üzerinde artış gösterdiğine dikkat çekilen raporda, İsrail'de yapılan araştırmanın, Trump'ın Kudüs kararından önce yapıldığı belirtildi.
Dünyadaki liderlik statü seviyesi bakımından Çin'in 1 puan gerisinde kalan ABD, yüzde 27'lik ortalamaya sahip Rusya'nın önünde yer alıyor.
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