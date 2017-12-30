Forbes Dergisi, 2017'de en çok kazanan yazarları açıkladı. İlk sarada Harry Potter'ın yaratıcısı J. K. Rowling var. Geçen yılın en çok kazanan yazarı James Patterson yıllık 87 milyon dolar gelirle ikinci sıraya geriledi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, 1999'dan bu yana 3 kez Forbes'un en çok kazanan yazarlar listesine giren Rowling, bu yıl 95 milyon dolarla birinci sıraya yerleşti. Rowling'in geliri Harry Potter ve Lanetli Çocuk kitabının yayımlanmasıyla artarken kitap İngiltere'de satışa çıktığı 3 gün içinde 680 bin sattı.

"Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?" filminin seneryosunu da kaleme alan Rowling, serinin ilk kitabı Felsefe Taşı'nın da 20. yılını henüs kutladı.

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