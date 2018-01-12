ABD'nin en yaşlı insanı Isabel Castano 112. yaş gününü kutladı. Castano'nun doğum günü partisine ailesi ve sevenleri katıldı.

Doğum günü partisinde "Çok mutluyum, sizlere minnet doluyum. Çünkü buradasınız. Buraya geldiğiniz için teşekkür ederim" diyen ABD'nin en yaşlı insanı'nın uzun yaşamasının sırrı ise çok basit!

Sağlıklı ve dengeli beslenen, sigara tüketmeyen yaşlı kadının, zaman zaman hafızasının gelip gitmesi dışında bir sıkıntısı bulunmuyor.

1906 yılında Kolombiya'da dünyaya gelen, 41 yaşında dünyaevine girdikten sonra ABD'ye yerleşen Castano, Miami'de yaşıyor.

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