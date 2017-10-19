1 | 52

Netflix'in kurucusu Reed Hastings'in de dahil olduğu 22 zenginin ilk kez girdiği listede yer alabilmenin maliyeti de yüzde 18 artarak minimum 2 milyar dolara ulaştı. Haberturk.com'un derlediği bilgilere göre 169 milyarder listede bu nedenle yer alamadı. Zirvedeki 50 isim ise şöyle...