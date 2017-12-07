ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde güvenlik önlemi

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını ve Tel Aviv'deki Büyükelçiliği buraya taşıyacaklarını açıklamıştı. Kararı, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanımanın zamanı geldi" ifadeleriyle duyuran Trump'a dünyanın bir çok yerinde tepki yağmaya devam ediyor.

İHA'nın haberine göre; Kararın ardında ise, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü. Konsolosluk önünde herhangi bir olumsuz durumun önüne geçilmek için bariyerler konuldu. Polisler konsolosluk önünde nöbet tutarken TOMA'ların da hazırda bekletildiği dikkat çekti.

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