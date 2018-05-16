ABD'nin Kudüs'teki Büyükelçiliğinin açılış törenine resmi yetkililerle birlikte katılan isimler yaşam tarzları ve değişik görüşleriyle dikkati çekiyor.
ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin işgal altındaki Kudüs'e taşınması için düzenlenen törende, ABD ve İsrailli siyasi yetkililerin yanında yer alan Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "Kumarhaneler Kralı" olarak bilinen iş adamı Sheldon Gary Adelson ve eşi Miriam Adelson, din adamı Evanjelik Papaz Robert Jeffress hayat tarzları ve farklı gruplar hakkındaki söylemleriyle sık sık gündeme geliyor.
ABD Başkanı Donald Trump tarafından 2017'de Hazine Bakanlığı görevine getirilen banker ve film prodüktörü Mnuchin'in Neo-Nazileri desteklediği haberi göreve gelmesinin ardından Amerikan basınında yer almıştı.
Mnuchin, suçlamaları reddetse de yazılı ve görsel basında "Kabine tarihinin en büyük psikopatı" şeklinde nitelendirilmişti.
"BİR YAHUDİ OLARAK KURTULAMAZSIN" DİYEN PAPAZ DA TÖRENDE
Trump'ın danışma kurulunda yer alan ve Büyükelçiliğin açılışında "dua eden" Evanjelik papaz Robert Jeffress ise İslam ve Yahudilik gibi farklı dinlerle birlikte Hristiyanlığın farklı mezhepleri hakkındaki nefret söylemleri ile gündeme gelmişti.
Jeffress'in ABD'de çeşitli platformlarda yaptığı konuşmalar ve dini ayinlerde Yahudilerin cehenneme gideceği yönündeki "Bir Yahudi olarak kurtulamazsın." ifadeleri kamuoyunda tepki toplamıştı.
Hristiyanlığın Katolik mezhebinin "yolsuzluk sonucu ortaya çıktığı" görüşünü savunan Papaz Jeffress'in eleştiriye tabi tutulan söylemleri arasında "Katoliklerin arkasında şeytan var ve onlar da cehenneme gidecek." sözleri de yer alıyor.
"Mormonluk cehennemin dibinden gelen bir sapıklık" sözleriyle Mormonların da tepkisini toplayan Jeffress'e, Cumhuriyetçi Partinin 2012 başkan adayı Mitt Romney sosyal medyadan "Böyle bağnaz bir ismin açılışta konuşacak olması kabul edilemez." ifadeleriyle tepki göstermişti.
Jeffress'in Trump tarafından İsrail'deki büyükelçiliğin açılış törenine katılacak heyet listesinde yer alması başta New York Times ve Washington Post olmak üzere ABD medyasında gündeme gelmişti.
KUMARHANELER KRALININ EŞİNDEN TÖRENE ÖZEL ELBİSE
Törene katılanlar arasında yer alan ABD'nin en büyük kumarhane şirketi Las Vegas Sands'ın kurucusu ve sahibi olan "Kumarhaneler Kralı" Sheldon Adelson ve eşi Miriam Adelson da dikkati çekti.
Dünyanın en zengin kişileri arasında gösterilen ve İsrail'de sahibi olduğu Israel Hayom adlı gazete İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun destekçileri arasında yer alan Adelson ve eşinin protokolde ön sıralarda olması dikkati çekti.
Miriam Adelnson'ın törene, üzerinde Yahudilerin simgesi olan şaha kalkmış aslan motifleri ve Tevrat'tan "Seni unutursam Ey Kudüs, sağ elim kurusun" ifadelerinin işlendiği beyaz bir elbiseyle katılması tartışma yaratmıştı.
ABD'nin Kudüs Büyükelçiliğinin açılış törenine üst düzey katılan isimler arasında İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Başbakan Netanyahu, ABD tarafından Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan'ın yanı sıra Trump'ın Yahudi damadı ve danışmanı Jared Kushner ile kızı Ivanka Trump yer almıştı.
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